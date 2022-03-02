В Центрах амбулаторной помощи Тверской области за сутки приняли более 3700 человек

В Тверской области за прошедшие сутки в Центрах амбулаторной помощи было принято свыше 3700 человек с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. В круглосуточном ЦАПе, который по графику работал в прошедшую ночь в Калининской ЦРБ, приняли 55 человек.

Всего в регионе действуют 15 центров амбулаторной помощи для взрослых и три ЦАПа для детей – они открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени. За последние сутки за помощью в детские ЦАПы обратились 570 человек.

ЦАПы в Тверской области работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Круглосуточное дежурство организовано по графику с 20.00 до 8.00 следующего дня:

– в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Обратившись на «горячую линию», жители региона могут также получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали 649 789 человек. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины.

Свыше 241 тысячи вакцинированных – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 73%. Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V и напоминают – вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей всех возрастов.

В Тверской области уже открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Более 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-М» на эти цели поступило в регион. Записаться на прививку можно по номеру 122.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области