Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1203 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 285 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 649 789 человек, в том числе за сутки – 1828 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 629 838, в том числе за последние сутки их проведено 16 144.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 111 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 459 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 39 584
Конаковский район 8764
Ржев 6165
Калининский район 5146
Вышневолоцкий городской округ 4214
Торжок 3841
Кимры 3209
Кашинский городской округ 2632
Бежецкий район 2564
Бологовский район 2559
Осташковский городской округ 2273
Старицкий район 2251
Калязинский район 2243
Лихославльский район 2096
Нелидовский городской округ 1855
Максатихинский район 1666
Западнодвинский муниципальный округ 1462
Торопецкий район 1455
Торжокский район 1270
Рамешковский район 1253
Весьегонский муниципальный округ 1249
Оленинский муниципальный округ 1229
Кувшиновский район 1211
Зубцовский район 1145
Андреапольский муниципальный округ 1000
Ржевский район 935
Селижаровский муниципальный округ 921
Спировский район 892
Краснохолмский муниципальный округ 753
Кесовогорский район 727
ЗАТО Озёрный 672
Сонковский район 667
Пеновский муниципальный округ 663
Кимрский район 619
Сандовский муниципальный округ 546
Фировский район 535
Бельский район 534
Жарковский район 325
Молоковский район 308
Лесной муниципальный округ 302
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области