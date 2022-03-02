Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1203 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 285 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 649 789 человек, в том числе за сутки – 1828 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 629 838, в том числе за последние сутки их проведено 16 144.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 111 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 459 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 39 584

Конаковский район 8764

Ржев 6165

Калининский район 5146

Вышневолоцкий городской округ 4214

Торжок 3841

Кимры 3209

Кашинский городской округ 2632

Бежецкий район 2564

Бологовский район 2559

Осташковский городской округ 2273

Старицкий район 2251

Калязинский район 2243

Лихославльский район 2096

Нелидовский городской округ 1855

Максатихинский район 1666

Западнодвинский муниципальный округ 1462

Торопецкий район 1455

Торжокский район 1270

Рамешковский район 1253

Весьегонский муниципальный округ 1249

Оленинский муниципальный округ 1229

Кувшиновский район 1211

Зубцовский район 1145

Андреапольский муниципальный округ 1000

Ржевский район 935

Селижаровский муниципальный округ 921

Спировский район 892

Краснохолмский муниципальный округ 753

Кесовогорский район 727

ЗАТО Озёрный 672

Сонковский район 667

Пеновский муниципальный округ 663

Кимрский район 619

Сандовский муниципальный округ 546

Фировский район 535

Бельский район 534

Жарковский район 325

Молоковский район 308

Лесной муниципальный округ 302

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области