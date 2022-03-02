Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Марию Михайловну Федюнину, которой исполнился 101 год

3 февраля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Михайловне Федюниной. С этой датой жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Прожитый Вами непростой век учит мужеству и честности, преданному служению Отечеству и людям. Пусть мирное небо, спасенное поколением фронтовиков, никогда не омрачается», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Михайловна Федюнина родом из Москвы. В период Великой Отечественной войны служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. Награждена медалью «За Победу над Германией».

После войны Мария Михайловна переехала с мужем в город Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

Мария Михайловна воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внучка, четверо внуков, девять правнуков и четверо праправнуков.

Пресс-служба Правительства Тверской области