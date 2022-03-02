В Тверской области наградили юнармейцев – лауреатов национальной премии «Семейная реликвия»

В Твери наградили представителей движения «Юнармия» Верхневолжья, ставших лауреатами национальной премии «Семейная реликвия» по итогам 2021 года.

Премия учреждена общественной организацией поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб», Национальным Союзом НКО и нацелена на повышение роли семьи в нравственном и патриотическом воспитании молодежи.

Высокого статуса лауреатов удостоены тверские юнармейцы Дмитрий Шестаков, Александра Новикова и Матвей Кондратьев за победу в номинации «Наша Победа 75» с видеороликом «Безымянная медсестра», снятого на стихи Александра Корсакова.

Ребята уже четыре года состоят в сводном городском юнармейском отряде «Сириус» имени Алексея Маресьева. Все они отмечены знаками «Юнармейская доблесть» III степени и почетным знаком «Юный защитник Отечества от Российского союза ветеранов. Награждены медалями «За активную патриотическую работу» общественной организации «Боевое братство».

Вместе юнармейцы реализовали уже множество проектов, по результатам которых неоднократно становились лауреатами и призерами многочисленных конкурсов и фестивалей. За плечами ребят – победа в конкурсе видеороликов «Я расскажу вам о Победе» Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», 1 место Всероссийского юнармейского конкурса «Минута славы», 2 место в конкурсе «Песни военных лет», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и другие достижения.

Талантливых юнармейцев наградили почетными знаками, которые вручил автор и руководитель всероссийских проектов «#Ленинград872», «Наша Победа 75», «Герои Регионов», руководитель всероссийского патриотического проекта «Поколение уверенного будущего» Юрий Юрманов.

Всего в 2021 году лауреатами премии «Семейная реликвия» стали 29 человек и творческих коллективов из 15 регионов России, в их числе – тверские школьники-юнармейцы.

Пресс-служба Правительства Тверской области