Кимрский театр драмы и комедии приглашает на премьеру спектакля «Царская охота»

В Тверской области продолжается театральный сезон. Ряд театров в новом году представляет на своих сценах премьеры. 18 февраля в Кимрском театре драмы и комедии состоится премьерный показ спектакля по пьесе Леонида Зорина «Царская охота». Режиссером-постановщиком выступил заслуженный артист РФ Евгений Сикачев.

Вышневолоцкий областной драматический театр приглашает на спектакли «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Спасти камер-юнкера Пушкина», а также на постановки для детей – «Вовка в тридевятом царстве» и «Золушка», которые также были поставлены в текущем театральном сезоне.

В репертуаре тверского Театра юного зрителя – премьеры сезона «Приключения Гекльберри Финна» и «Гроза», постановки «Космос. Мама. Я.», «Где здесь я?» и другие. Театр также продолжает проект #ТЮЗОНЛАЙН, в рамках которого проходят трансляции спектаклей.

В афише Тверского государственного театра кукол новинки сезона – семейный спектакль «Про бабушек», экспериментальная пьеса «Фрида. Mеmoria». 19 февраля в театре будет показана премьера детской сказки «Дюймовочка».

Тверской драмтеатр в феврале показывает трагикомедию «Дядюшкин сон». В главной роли – народный артист России Владимир Чернышов. Также в афише заявлены комедия «Энергичные люди», иммерсивный спектакль «Лайк. Лайк. Лайк», «Вишневый сад», «Трамвай «Желание»», другие классические и современные постановки, музыкальные сказки для детей.

Школьников, студентов и гостей города Тверской драмтеатр также приглашает 17 февраля на «Творческую встречу». Театр готов познакомить зрителей со своей историей, уникальным зданием и раскрыть тайны закулисья, по которому гостей проведут ведущие актеры труппы.

Посетителям учреждений культуры напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры профилактики коронавируса.

Пресс-служба Правительства Тверской области