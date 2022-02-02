Тверская область примет Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу

С 3 по 6 февраля в городе Твери на базе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Султана Ахмерова пройдёт чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по кикбоксингу. В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из 11 регионов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение в тверском регионе состязаний такого уровня способствуют популяризации спорта, приобщению молодежи к занятиям физической культурой.

Участники соревнований - мужчины, женщины, а также юноши и девушки в возрастных группах 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет.

Победители получат возможность принять участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу.

Мероприятие будет организовано с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области