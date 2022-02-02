В муниципалитетах Тверской области в 2022 году появятся новые объекты для занятий спортом

В 2022 году в муниципалитетах Тверской области будут созданы новые спортивные площадки. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования для них распределены на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Новая спортивная площадка с уличными тренажерами будет создана в Зубцовском районе. В Торжокском районе установят универсальную игровую площадку, в Фировском – хоккейный корт.

В Кулицком сельском поселении Калининского района появится поле для мини-футбола. С вопросом о развитии спортивной инфраструктуры на станции Кулицкая к Губернатору в ходе личного приёма граждан 28 января обращалась местная жительница Наталья Клейдман.

Тогда Игорь Руденя отметил, что проект будет реализован в этом году.

Также на заседании Правительства принято решение о предоставлении субсидий городу Ржеву на приобретение оборудования для стадиона «Горизонт» и Стоянцевскому сельскому поселению Кимрского района для закупки уличных тренажёров.

Общий объём распределённых средств составляет 7,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области