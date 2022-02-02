Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем жительницу Верхневолжья, Героя Социалистического Труда Валентину Фёдоровну Полуэктову

2 февраля 90-летие отмечает Герой Социалистического Труда, жительница Осташковского городского округа Валентина Фёдоровна Полуэктова. С юбилеем Валентину Фёдоровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Такие люди, как Вы – это гордость селигерского края, Верхневолжья и всей нашей страны. Своим примером Вы доказали, что все возможно для человека, если он увлечен своим делом, настойчиво ищет путь к достижению смелых целей. На именах таких людей как Вы держатся лучшие традиции тверских аграриев, которые необходимо помнить и приумножать», – отметил Игорь Руденя.

Валентина Фёдоровна родилась в деревне Сиговка Осташковского района в крестьянской семье. Работать начала на птицеферме совхоза «Луч свободы». В 1953 году как перспективный молодой работник была переведена в бригаду Валентины Бедачевой – легендарного птицевода-практика и наставника: в СССР специалисты говорили о «бедачевской» школе птицеводства.

После работы в бригаде Бедачевой Валентине Федоровне доверили самый сложный и ответственный участок – маточное стадо. Специалист активно внедряла новые технологии, и вскоре стала получать в среднем по 150 яиц от одной несушки.

Руководство совхоза высоко ценило трудолюбие, рационализаторские способности молодого специалиста. Благодаря разработкам Валентины Фёдоровны на птицеферме усовершенствованы производственные процессы.

Продуктивность стабильно росла, в 1961 году она превысила показатель в 180 яиц от одной несушки.

Валентина Федоровна получила свою первую награду – медаль «За трудовые заслуги». Успехам птичницы была посвящена целая экспозиция на ВДНХ – Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в Москве. В дальнейшем она еще не раз становилась участницей этой самой престижной выставки советской эпохи и получала медали ВДНХ.

В 1966 году совхоз «Луч свободы» за высокие производственные показатели был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его лучшая птичница – известная всей стране Валентина Полуэктова – была удостоена звания Герой Социалистического Труда.

Двумя годами позже, в 1968 году, Валентина Федоровна получила свой рекордный результат – 248 яиц от одной несушки.

Впоследствии специалист отмечена другими высокими государственными наградами – она удостоена ордена Трудового Красного Знамени и медалей за успехи в трудовой деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области