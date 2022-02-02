Художники нарисовали Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области

Художники Тверской области провели пленэр у Ржевского мемориала Советскому солдату. На территории филиала Музея Победы живописцы запечатлели грандиозный монумент. В будущем эти работы будут представлены на выставках и вернисажах.

Инициатором пленэра выступила член Союза художников России Ирина Аввакумова.

Ржевский мемориал открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области.

«Мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины, преклонения перед их мужеством, стойкостью, самоотверженностью», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

На насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч павших подо Ржевом защитников Отечества.

При поддержке Президента Владимира Путина и Правительства РФ компанией «Российские железные дороги» в 2021 году введена новая станция «Ржевский мемориал», от Москвы к мемориалу запущены поезда «Ласточка». Кроме того, планируется далее развивать музейно-парковую площадку непосредственно у мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области