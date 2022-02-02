Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы с 79-й годовщиной разгрома фашистов под Сталинградом

2 февраля 2022 года отмечается 79-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С памятной датой ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы, а также жителей региона поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области поздравления в этот день принимают шесть фронтовиков – участников Сталинградской битвы. Это Анатолий Федорович Добрынин из Кашина, Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров, Арсений Михайлович Сухопаров, проживающие в Твери. Губернатор поблагодарил участников войны за мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

«Жители Тверской области вместе со всеми гражданами Российской Федерации чтут память о героях этой битвы, ставшей одним из самых ожесточенных и кровопролитных сражений за всю мировую историю», - отметил Игорь Руденя.

Верхневолжье внесло значимый вклад в историческую победу в Сталинградской битве - значительное влияние на ход военных действий под Сталинградом оказала Ржевская битва.

В Твери 2 февраля в 11.00 у Обелиска Победы состоится митинг, посвящённый Дню воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области