В Тверской области в 2022 году по национальному проекту «Экология» продолжится закупка оборудования для охраны лесов от пожаров

В Тверской области продолжат закупку лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Финансирование этого направления обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Выделение средств на развитие лесного хозяйства региона предусмотрено в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Техника будет приобретена за счёт средств федерального бюджета.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств, в том числе лесов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2022 - 2024 годах планируется приобрести 28 единиц техники и оборудования. В частности, 13 единиц - в этом году: это плуги различной модификации и тягач.

В регионе в тушении лесных пожаров задействованы ресурсы ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес». Специализированное оборудование будет распределено между филиалами учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области