Игорь Руденя поздравил с юбилеем Галину Сергеевну Латохину, которая более 25 лет руководила Тверской областной библиотекой им. А.М. Горького

1 февраля 85-летие отмечает Почетный гражданин Тверской области, Заслуженный работник культуры РСФСР Галина Сергеевна Латохина, которая с 1984 по 2011 годы была директором Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. С юбилеем Галину Сергеевну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Легендарная «Горьковка» вырастила не одно поколение жителей тверского края. И в этом достижении есть немалая Ваша заслуга как талантливого руководителя, глубоко интеллигентного и порядочного человека. Не сомневаюсь, что плоды Вашего труда будут и впредь служить развитию библиотечного дела в нашем регионе, сохранению традиций культуры и образования, воспитанию думающей молодёжи, любящей книгу», – отметил Игорь Руденя.

Галина Сергеевна работала в «Горьковке» с 1961 года – библиотекарем, редактором, заведующим отделом обработки, заместителем директора по методической работе и затем директором библиотеки.

За вклад в развитие библиотечной системы страны и Верхневолжья Галина Сергеевна отмечена благодарностью Министерства культуры СССР, почетной грамотой Губернатора Тверской области, нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области