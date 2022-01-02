Игорь Руденя поздравил с юбилеем Галину Сергеевну Латохину, которая более 25 лет руководила Тверской областной библиотекой им. А.М. Горького

posted by Максим Малахов on вт, 02/01/2022 - 18:32

  1 февраля 85-летие отмечает Почетный гражданин Тверской области, Заслуженный работник культуры РСФСР Галина Сергеевна Латохина, которая с 1984 по 2011 годы была директором Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. С юбилеем Галину Сергеевну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

          «Легендарная «Горьковка» вырастила не одно поколение жителей тверского края. И в этом достижении есть немалая Ваша заслуга как талантливого руководителя, глубоко интеллигентного и порядочного человека. Не сомневаюсь, что плоды Вашего труда будут и впредь служить развитию библиотечного дела в нашем регионе, сохранению традиций культуры и образования, воспитанию думающей молодёжи, любящей книгу», – отметил Игорь Руденя.

          Галина Сергеевна работала в «Горьковке» с 1961 года – библиотекарем, редактором, заведующим отделом обработки, заместителем директора по методической работе и затем директором библиотеки.

          За вклад в развитие библиотечной системы страны и Верхневолжья Галина Сергеевна отмечена благодарностью Министерства культуры СССР, почетной грамотой Губернатора Тверской области, нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

 

Пресс-служба Правительства Тверской области