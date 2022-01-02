В 2022 году для детских спортивных школ Тверской области за счёт средств региона закупят оборудование, инвентарь и экипировку

В 2022 году в Верхневолжье за счёт средств областного бюджета будет улучшена материально-техническая база в соответствии с федеральными стандартами 21 муниципальной спортивной школы. Субсидии на эти цели между муниципалитетами распределены на заседании Правительства Тверской области, которое 1 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни.

Для физкультурно-спортивных организаций закупят спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. Это футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.

Материально-техническая база будет обновлена в спортивной школе по видам единоборств и спортшколе им. Ф.Ф. Богдановского Вышневолоцкого городского округа, спортшколах №1 и №2 города Кимры, комплексной спортшколе олимпийского резерва №1 Ржева, тверской спортшколе «Лидер», СШОР «Тверь», спортивной школе олимпийского резерва «Юность» в Торжке.

Также в список получателей включены спортивные школы Кашинского городского округа, Лихославльского и Сандовского муниципальных округов, Бежецкого, Бологовского, Калязинского, Кувшиновского, Старицкого, Фировского районов.

Кроме того, условия для занятий спортом будут улучшены в спортивной школе «Конаковский лёд» города Конаково и детско-юношеских спортивных школ единоборств и «Олимп», школы №14 по вольной борьбе в Конаковском районе.

В общей сложности, в этих спортивных школах занимается более 8500 человек, 34 спортсмена включены в состав сборной РФ.

По данному направлению поддержка муниципалитетам из регионального бюджета оказывается уже несколько лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области