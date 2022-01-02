Многодетные семьи из Тверской области в 2022 году получат поддержку на улучшение жилищных условий

В Тверской области в 2022 году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия. Субсидии муниципалитетам на эти цели распределены на заседании регионального Правительства, которое 1 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Многодетные семьи – это основа, перспектива развития нашей демографии. У нас в очереди находится ещё 396 семей. Проанализируем, чтобы мы могли в кратчайшие сроки реализовать их потребность в улучшении жилищных условий. Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Получателями субсидий станут Вышневолоцкий и Удомельский городские округа, Торжокский и Бологовский районы, Андреапольский, Лихославльский и Рамешковский муниципальные округа, города Тверь, Кимры, Ржев, поселок Жарковский, посёлок Новозавидовский Конаковского района, посёлок Максатиха. Кроме того, средства будут направлены в Каблуковское сельское поселение Калининского района, Горицкое сельское поселение Кимрского района, Великооктябрьское сельское поселение Фировского района. Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%.

На заседании Правительства Игорь Руденя также поручил выделить дополнительные средства на предоставление субсидии еще одной семье (следующей по очереди за теми, что уже включены в программу) в связи с наличием нераспределенного остатка по данному направлению. Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Таким образом, в 2022 году поддержка будет оказана 24 семьям региона, в которых воспитывается 99 детей.

В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка. Жилые помещения были приобретены в 20 муниципальных образованиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области