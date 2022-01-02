Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга регионов в контексте «майского указа» Владимира Путина за 2021 год

Тверская область по итогам 2021 года включена в ТОП-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов в контексте указа Президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года, известного как «майский указ». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Большое количество упоминаний Тверской области в СМИ связано с национальным проектом «Демография», инициативами губернатора Игоря Рудени по поддержке семей с детьми. Это различные выплаты, в том числе, на погашение ипотечного кредита, а также обеспечение детей из многодетных семей школьной формой, выдача сертификатов на приобретение автомобиля и другие виды поддержки – всего около 50-ти. С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40 процентов. Только за 2021 год их стало почти на 700 больше.

Также одной из ключевых для Верхневолжья является тема дорожного строительства, поэтому много внимания СМИ уделяют реализации на территории Тверской области национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это направление – один из приоритетов региональной политики.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области, начиная с 2016 года, отремонтировано более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние порядка 2500 км региональных и местных дорог.

Значимое место в экономике Верхневолжья занимает сельское хозяйство, оно всегда находится в центре внимания СМИ. В 2021 году регион перевыполнил целевой показатель по экспорту сельхозтоваров в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт. Объем экспорта составил 116% к целевому показателю. Основную часть поставок тверских сельхозпредприятий за рубеж составляют товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, мясная и молочная продукция.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 73 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.