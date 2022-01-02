Ключевые проекты транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области отражены в отраслевой государственной программе

Реализация государственной программы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2022 – 2024 годы рассмотрена на заседании регионального Правительства 1 февраля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Реализация программы позволит нам модернизировать сеть автодорог, развивать экономику, социальную сферу, – подчеркнул Игорь Руденя. – Планируется, что в ближайшие три года будет приведено в нормативное состояние порядка 2500 километров региональных и местных дорог. Отдельным направлением станет приведение в порядок сельских дорог. Также программа предусматривает реализацию крупных проектов. Это транспортная хорда, связывающая трассы М-9, М-10 и М-11, строительство «вылетных» магистралей в Твери на Бежецк, Кимры, Старицу. Будет продолжена реконструкция дорожной инфраструктуры к туристическим объектам и инвестиционным площадкам».

В регионе уже началась реализация важного инфраструктурного проекта – строительство Западного моста в Твери.

Главные задачи госпрограммы – реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие опорной сети региона и дорог регионального значения, повышение безопасности дорожного движения, модернизация дорожной инфраструктуры.

С 2022 по 2024 годы в Тверской области планируется отремонтировать более 1600 км региональных дорог и порядка 800 местных дорог, свыше 2 тыс. погонных метров мостов и более 355 тыс. квадратных метров дворов.

Помимо крупных проектов, обозначенных Игорем Руденей, в стратегию развития дорожного хозяйства включен ремонт межмуниципальных дорог 2 и 3 класса. Предусмотрено приведение в порядок территорий возле больниц и поликлиник области, комплексное обновление линий наружного освещения и строительство велодорожек, включая федеральный веломаршрут из Москвы до Санкт-Петербурга, электрификация железнодорожной ветки до станции «Ржев».

Подтверждены планы по модернизации железнодорожного вокзала в Твери со строительством надземного пешеходного перехода, береговой платформы и другими инфраструктурными объектами.

Особое внимание уделено ремонту подъездов к инвестиционным площадкам и туристических маршрутов. Среди знаковых проектов – строительство транспортно-пересадочного узла с портом в Завидово и железнодорожного маршрута до ТПУ.

Запланированы мероприятия по повышению безопасности на дорогах, ремонт вертолетных площадок, внедрение интеллектуальных транспортных систем и систем весогабаритного контроля. Кроме того, до 2025 года заявлена установка свыше 400 новых остановок общественного транспорта.

Также в стратегический документ вошли мероприятия по дальнейшему внедрению новой модели пассажирских перевозок в муниципалитетах области. Планируется увеличить число маршрутов «Транспорта Верхневолжья» в муниципальных образованиях региона и реализовать проект создания современного электротранспорта в городе Твери.

Заявлено еще одно важное направление госпрограммы – подготовка кадров для транспортной и дорожной отраслей.

Тверская область является лидером среди регионов Центрального федерального округа по объемам финансирования мероприятий госпрограммы.

Пресс-служба Правительства Тверской области