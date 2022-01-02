Тверским социальным предпринимателям предоставлены гранты на развитие компаний

В 2021 году в Тверской области для социальных предпринимателей были утверждены дополнительные меры поддержки. Среди них - специальные займы, гранты и профильная образовательная программа, подготовленная Центром «Мой бизнес». В частности, гранты предоставлены пяти тверским компаниям.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В числе получателей гранта от Министерства экономического развития Тверской области - компания «Конаковский фаянс».

«Мы занимаемся развитием народных промыслов. Продуктивно развивать это направление в одиночку сложно. Узнали, что государство поддерживает социальное предпринимательство, и получили этот статус», - рассказал генеральный директор компании «Конаковский фаянс» Валерий Солонбеков.

Грант до 500 тыс. рублей предоставляется на аренду или ремонт помещения, технику, покупку основных средств, переоборудование транспорта для перевозки маломобильных групп людей и т.д.

Среди других мер поддержки социальных предприятий: участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», бесплатное обучение по специальной образовательной программе от Центра «Мой бизнес», а также предоставление займа по льготной ставке – под 1% годовых. Максимальная сумма займа - до 5 млн рублей.

«Заём с такой низкой ставкой позволил мне установить новые беседки в моих детских садах. Это существенная поддержка для развития социального бизнеса», - рассказала предприниматель, основатель сети частных детских садов «Мамина радость» Ольга Цыба.

Для того, чтобы получить статус социального предпринимателя, необходимо предоставить документы в Министерство экономического развития Тверской области. Узнать подробности можно в Центре «Мой бизнес» по телефону 8 800-200-11-69 или по адресу г. Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области