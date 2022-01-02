Почти 400 единиц техники расчищает от снега региональные и межмуниципальные дороги Тверской области

1 февраля дорожные службы Тверской области проводят расчистку от снега автодорог регионального и межмуниципального значения, их обработку противогололедными материалами. Задействовано 390 единиц специализированной техники.

Задачи по усилению расчистки региональных трасс от снега накануне поставил Губернатор Игорь Руденя на совещании с членами областного Правительства.

1 февраля на дорогах работает 85 автогрейдеров, 163 комбинированные дорожные машины, 93 трактора и другая техника. Заторов и ограничений в движении транспорта не зафиксировано.

Работа по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда на автодорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области ведется в круглосуточном режиме.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56. Диспетчеры осуществляют постоянный мониторинг состояния автодорог, контроль за подрядными организациями, а также прием обращений граждан.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области