В Тверской области участники лыжного перехода возложат цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

1 февраля мемориальный комплекс Советскому солдату и филиал Музея Победы в Тверской области посещают участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Они возложат цветы к подножию Ржевского мемориала и почтят память погибших воинов.

Лыжный переход стартовал 27 января 2022 года. В нем принимают участие 80 десантников Тульского воздушно-десантного соединения и Рязанского училища ВДВ им. Маргелова. Всего десантники пройдут на лыжах около 1 тыс. км по Московской, Калужской и Смоленской областям – по местам, где 80 лет назад шли тяжелые бои. Завершится акция 12 февраля в подмосковном парке «Патриот».

Ржевский филиал Музея Победы включает в себя музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

Мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее «Ставка Сталина» воссоздан исторический интерьер деревенского дома времен Великой Отечественной войны. Здесь Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В филиале представлены военные документы, фотографии, личные вещи солдат и офицеров Красной Армии.

Пресс-служба Правительства Тверской области