В Тверской области проиндексируют социальные выплаты и пособия, в том числе семьям с детьми

С 1 февраля ежегодно увеличивается размер ряда пособий, в том числе семьям с детьми. В Тверской области индексация коснется ежемесячных пособий на ребенка и выплаты многодетным семьям, предусмотренных законом «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке».

Кроме того, благодаря индексации увеличится региональный материнский капитал – с 68 888 рублей до 72 884 рублей. Напомним, правом на его получение обладают граждане, у которых родился третий ребенок и последующие дети.

Начисление выплат и пособий в проиндексированном размере будет производиться, начиная с февраля 2022 года автоматически, без подачи заявлений.

Также с 1 февраля предусмотрена индексация социальных выплат, предоставление которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

Будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат и пособий более чем 180 тысячам жителей области из старшего поколения. Это ветераны труда и ветераны труда Тверской области, труженики тыла, лица, пострадавшим от политических репрессий и те, кто, удостоен областных наград.

Выплаты проиндексируют и отдельным категориям граждан из числа сельских специалистов – медикам, социальным и библиотечным работникам, сотрудникам государственных областных и муниципальных культурно-просветительных учреждений.

Также будут проиндексированы пособие на ребенка с инвалидностью и ежемесячные выплаты опекунским и приемным семьям.

Пресс-служба Правительства Тверской области