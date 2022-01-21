Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Генриховича Морева

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни председателя Совета Старейшин «Ассоциации Тверских землячеств» Владимира Генриховича Морева.

«Владимир Генрихович внес выдающийся вклад в развитие Верхневолжья – своей малой родины, заботе о которой он посвятил всю жизнь. Во многом благодаря его профессионализму, таланту организатора были успешно реализованы крупные проекты в промышленности, строительной и коммунальной отраслях нашего региона. В памяти коллег, соратников и друзей Владимир Генрихович останется как энергичный руководитель, патриот и общественник, человек с большим сердцем. Его имя навсегда сохранится в истории Верхневолжья», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Владимир Генрихович занимал руководящие должности в Конаковском горкоме КПСС, Калязинском райкоме КПСС, облисполкоме, областном комитете народного контроля, «Оборонпромкомплексе».

С его именем связано строительство Конаковской ГРЭС, промышленных и социально-культурных объектов, Центра космической связи, газификация области.

Пресс-служба Правительства Тверской области