В Тверской области соревнуются лучшие конькобежцы страны

posted by Максим Малахов on пн, 01/31/2022 - 17:46

На льду дворца спорта «Юбилейный» Твери проходит Первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек 16-17 лет. Сильнейшие спортсмены из 21 региона страны разыгрывают медали в многоборье и смешанной эстафете.

Участниками соревнований стали конькобежцы из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской областей и других регионов страны.  Команду Тверской области представляю восемь человек.

Соревнования проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики коронавирусной инфекции.

В регионе дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года. За это время подготовлены мастера спорта России, в том числе международного класса, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников.

          Наибольших успехов добился Даниил Ейбог, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», мастер спорта международного класса.

          Даниил Ейбог представит Верхневолжье  на XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен включен в основной состав сборной по шорт-треку. Предположительно, он будет выступать на дистанции 1500 метров и в эстафетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области