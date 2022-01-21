Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области обсудят на заседании регионального Правительства

Реализация программы развития транспортного хозяйства и дорожного комплекса в тверском регионе в 2022 - 2024 годах - первый вопрос заседания регионального Правительства, которое 1 февраля проведет Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье в ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние порядка 2500 км региональных и местных дорог.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза.

Также программа предусматривает реализацию крупных проектов, развитие новой модели пассажирских перевозок в муниципальных образованиях Тверской области, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и другие.

На заседании регионального Правительства также планируется привести ряд государственных программ Тверской области в соответствие с Законом об областном бюджете. Кроме того, будут рассмотрены вопросы по поддержке многодетных семей, муниципальных спортивных школ и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области