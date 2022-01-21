Губернатор Игорь Руденя поставил перед областными ведомствами задачи в сферах ЖКХ, транспорта и здравоохранения

31 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

Игорь Руденя поставил ряд задач в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории Тверской области.

Губернатор поручил Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с энергетиками контролировать вопросы электроснабжения потребителей, оперативного реагирования в случаях отключения электричества.

Глава региона подчеркнул – важно обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных учреждений, больниц области, инфекционных госпиталей, проконтролировать наличие резервных источников питания и их исправность.

Также Игорь Руденя поручил Министерству транспорта Тверской области взять на особый контроль ситуацию с расчисткой региональных дорог. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков, в связи с этим подрядным организациям необходимо обеспечить регулярную уборку дорог. Губернатор отметил: расчистку дорожной сети следует проводить с учетом текущей ситуации на дорогах, чтобы не создавать заторов в пиковые часы.

На совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся работы медицинской отрасли, лекарственного обеспечения, содержания дорожной сети и по другим темам.

Обращения граждан находятся на особом контроле главы региона. Губернатор подчеркнул – без внимания нельзя оставлять ни одно обращение жителей, прорабатывать все возможные пути решения озвученных вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области