В Тверской области стартует молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!»

В Тверской стартует молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!», в рамках которой объявлен конкурс открыток ко Дню защитника Отечества. Работа, признанная лучшей, станет основой для печати 1000 поздравительных открыток для военнослужащих Верхневолжья.

Акция пройдет в несколько этапов. С 1 по 11 февраля – непосредственно конкурс открыток. Представить работы можнодо 11 февраля, итоги будут подведены 15 февраля. Затем запланирована печать открытки-победителя.

На втором этапе предусмотрено составление текстов и подписание открыток для военнослужащих Тверской области. В этом этапе участвуют старшеклассницы и студентки колледжей региона. С 19 по 23 февраля открытки будут доставлены адресатам – военнослужащим Верхневолжья.

Конкурсные работы необходимо опубликовать в социальных сетях в одном из форматов: JPG, JPEG, PNG, BMP, PSD или TIFF. Обязательно добавьте хештеги #ВеримВтебяСолдат69, #ОткрыткаСолдату69. От одного участника принимается одна работа.

Подробная информация по телефону 8 (4822) 32-11-68.

Пресс-служба Правительства Тверской области