В Тверской области служба «122» работает в усиленном режиме

В Тверской области усилена «горячая линия» по единому номеру «122». В том числе, в работе задействованы студенты Тверского государственного медицинского университета.

Об усилении службы «122» в Верхневолжье Губернатор Игорь Руденя сообщил 27 января в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Обратившись на «горячую линию», жители региона могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на приём в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию, вызвать врача на дом.

Студентка ТГМУ Елизавета Голуб поступила на стоматологический факультет в 2020 году. Уже несколько дней она работает на линии «122».

«Сейчас очень непростая ситуация, нужна была помощь, и я откликнулась. В основном решаем вопросы по вызову врача на дом, записи в центры амбулаторной помощь и на вакцинацию», – рассказала о своей работе студентка.

Ежедневно специалистам службы приходится отвечать на сотни звонков. Так, 30 января от жителей было принято 2455 обращений. Практика показывает, что в будни их число значительно возрастает, так в минувшую пятницу, 28 января, было принято более 4,5 тысяч звонков.

Помимо расширения штата линии «122» на 50% увеличено число выделенных цифровых линий, идет работа по внедрению системы переадресации звонков из регистратур поликлиник.

Специалисты линии «122», в том числе осуществляют запись в ЦАПы для взрослого населения. Сейчас в Тверской области действует 15 таких центров для взрослых и три детских ЦАПа – их количество расширено по поручению Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области