Игорь Руденя вошел в «Губернаторскую повестку» с дополнительными мерами по борьбе с ковидом

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с рядом решений, направленных на мобилизацию региональной системы здравоохранения в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, тема региональных мер борьбы с распространением ковида стала ключевой в прямом эфире с губернатором 27 января на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Мы сохраняем стабильное количество свободных мест в госпиталях, при необходимости готовы увеличить их в два раза», - сообщил Игорь Руденя.

В регионе в целом мобилизована система здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Создан запас лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты для медучреждений. Также увеличен объём тестирования на коронавирусную инфекцию.

Основная нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения – поликлиники, центры амбулаторной помощи, офисы врачей общей практики. Принимаются дополнительные меры для повышения их готовности к работе в режиме высоких нагрузок, в том числе за счёт привлечения к работе студентов Тверского государственного медицинского университета и медицинских колледжей.

Усилена работа «горячей линии» по единому номеру «122». Обратившись на «горячую линию», можно получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на приём в центры амбулаторной помощи и на вакцинацию. Принято решение об увеличении количества диспетчеров в три раза.

Игорь Руденя также рассказал об усилении мер в детском здравоохранении. Есть готовность к расширению инфекционного коечного фонда, в том числе на базе детской городской больницы №3 в Твери. Сейчас действуют специализированные инфекционные отделения для детей с коронавирусной инфекцией при Калининской ЦРБ и в 6-й городской больнице.

Кроме того, в Твери начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом COVID-19. Детские ЦАПы открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2) и поликлинике № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а).

Для взрослого населения в Верхневолжье действуют 15 центров амбулаторной помощи, из них три дополнительных ЦАПа были открыты на прошлой неделе.

Также 27 января губернатор Игорь Руденя заявил, что месячник по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в Тверской области будет продлен до марта. Рейды Роспотребнадзора и полиции регулярно проводятся на объектах розничной торговли, в местах общественного питания, транспорте, оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. В том числе, проверяется соблюдение масочного режима.