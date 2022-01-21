Более 644 тысяч жителей Тверской области вакцинировались против коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали 644 503 человека. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины. 27 января в Тверскую область поставлена партия вакцины Спутник Лайт в объеме 24 тыс. доз для ревакцинации против COVID-19.

Свыше 240 тысяч вакцинированных жителей Верхневолжья – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет почти 73%.

Как подчеркивают специалисты, вакцинация и своевременная ревакцинация позволяет защитить пожилых как наиболее уязвимую категорию. При этом медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V.

Исследования показали, что вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса. Так, у привитых, но заразившихся людей, заболевание проходит преимущественно в легкой форме.

«Не задумываясь решила сделать прививку от коронавируса. Не только потому, что забочусь о своём здоровье, но и потому, что моя работа непосредственно связана с детьми. В августе прошла полную вакцинацию с помощью вакцины «Спутник V». Сейчас чувствую себя значительно увереннее, но всё равно осторожна, а потому соблюдаю санитарно-эпидемиологические нормы и правила. В феврале собираюсь ревакцинироваться, так как необходимо поддерживать уровень антител в организме», – прокомментировала свое решение медицинский работник детского сада №110 Сонково Елена Балашова.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Сейчас в регионе действует 57 стационарных вакцинальных пунктов. Жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают мобильные вакцинальные бригады.

Перед вакцинацией организован обязательный осмотр врачом.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В регионе работают 15 центров амбулаторной помощи для взрослых и три ЦАПа для детей. Они были открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания.

Записаться на прием можно по единому номеру «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, при очном обращении в регистратуру Центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области