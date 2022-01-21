В Тверской области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

С 1 по 4 февраля в Тверской области пройдет VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На соревнования приглашают студентов профессиональных образовательных учреждений и юниоров – школьников, учащихся организаций дополнительного образования.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

Чемпионат пройдет на трех площадках: Тверского политехнического колледжа, Тверского химико-технологического колледжа и средней школы в деревне Мокшино.

Запланированы состязания по шести компетенциям: «Интернет – маркетинг», «Сварочные технологии», «Полимеханика и автоматизация», «Синтез и обработка минералов», «Цифровая метрология», «Промышленная робототехника». Еще шесть компетенций представлено в WorldSkills Russia Juniors: «Интернет – маркетинг», «Организация экскурсионных услуг», «Цифровая метрология», «Инженерный дизайн», «Графический дизайн», «Промышленная робототехника».

Участникам напоминают о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции: обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекция рук и контактных поверхностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области