Игорь Руденя поздравил с днем рождения Марию Александровну Атанову, которой исполнилось 102 года

30 января 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице поселка Осиновая Гряда Лихославльского муниципального округа Марии Александровне Атановой. С днем рождения Марию Александровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы с честью преодолели суровые испытания военного времени, на протяжении многих лет добросовестно трудились на благо Верхневолжья, заслужили почет и уважение среди земляков. Желаю Вам здоровья и счастья в окружении дорогих Вам людей», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

После смерти отца в 1931 году сестра забрала Марию в Ленинград для устройства на ткацкую фабрику. До 18 лет, выучившись на ткачиху, она трудилась неполный рабочий день.

Когда Марии Александровне исполнилось 21 год, началась война. Девушку оправили рыть окопы. В 1942 году она была эвакуирована в Ярославскую область, оттуда отправилась в Верхневолжье.

Здесь Мария Александровна работала в войсковой части, затем в колхозе «Красная заря». Всю жизнь она трудилась в сельском хозяйстве. Мария Александровна воспитала троих сыновей.

Пресс-служба Правительства Тверской области