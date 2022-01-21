Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 92 158 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, в том числе за сутки – 929 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 578 885, в том числе за последние сутки их проведено 10437.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 107 701 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 452 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 38 034
Конаковский район 8364
Ржев 6007
Калининский район 4975
Вышневолоцкий городской округ 4146
Торжок 3706
Кимры 3104
Бежецкий район 2471
Кашинский городской округ 2517
Бологовский район 2469
Осташковский городской округ 2198
Старицкий район 2200
Калязинский район 2158
Лихославльский район 2032
Нелидовский городской округ 1794
Максатихинский район 1588
Торопецкий район 1432
Западнодвинский муниципальный округ 1408
Рамешковский район 1212
Весьегонский муниципальный округ 1199
Оленинский муниципальный округ 1198
Торжокский район 1208
Кувшиновский район 1168
Зубцовский район 1080
Андреапольский муниципальный округ 985
Селижаровский муниципальный округ 893
Ржевский район 886
Спировский район 846
Краснохолмский муниципальный округ 701
Кесовогорский район 701
Пеновский муниципальный округ 642
ЗАТО Озёрный 647
Сонковский район 641
Кимрский район 601
Сандовский муниципальный округ 528
Бельский район 524
Фировский район 513
Молоковский район 297
Лесной муниципальный округ 298
Жарковский район 296
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области