Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 92 158 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, в том числе за сутки – 929 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 578 885, в том числе за последние сутки их проведено 10437.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 107 701 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 452 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 38 034

Конаковский район 8364

Ржев 6007

Калининский район 4975

Вышневолоцкий городской округ 4146

Торжок 3706

Кимры 3104

Бежецкий район 2471

Кашинский городской округ 2517

Бологовский район 2469

Осташковский городской округ 2198

Старицкий район 2200

Калязинский район 2158

Лихославльский район 2032

Нелидовский городской округ 1794

Максатихинский район 1588

Торопецкий район 1432

Западнодвинский муниципальный округ 1408

Рамешковский район 1212

Весьегонский муниципальный округ 1199

Оленинский муниципальный округ 1198

Торжокский район 1208

Кувшиновский район 1168

Зубцовский район 1080

Андреапольский муниципальный округ 985

Селижаровский муниципальный округ 893

Ржевский район 886

Спировский район 846

Краснохолмский муниципальный округ 701

Кесовогорский район 701

Пеновский муниципальный округ 642

ЗАТО Озёрный 647

Сонковский район 641

Кимрский район 601

Сандовский муниципальный округ 528

Бельский район 524

Фировский район 513

Молоковский район 297

Лесной муниципальный округ 298

Жарковский район 296

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области