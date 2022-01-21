Юные художники из Тверской области – в числе самых активных участников конкурса открыток к 23 февраля

Юные художники из Тверской области вошли в число самых активных участников конкурса открыток к 23 февраля. Всего на Всероссийский детский конкурс рисунков «Защитники Отечества» поступило уже около 1,5 тысячи открыток. Творческое состязание проводится среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Среди участников от Верхневолжья – 11-летняя Евгения Атаманова, которая прислала рисунок «Мой папа – военный». 15-летняя Алена Скуматова отправила на конкурс картину «А поле здесь алое...».

Организаторы творческого состязания – Музей Победы и «ЮНАРМИЯ» продолжают прием заявок и предлагают юным художникам со всей страны присоединиться к конкурсу. Для участия необходимо нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Каждый желающий может присоединиться к конкурсу и отправить свою работу до 6 февраля, заполнив специальную форму по ссылке https://victorymuseum.ru/form/zachitniki-otechestva/

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике – масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика. Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии организаторы не ограничивают – юные художники могут изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали. А также главные символы праздника – георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.

Итоги конкурса подведут 23 февраля. Победители получат наборы отпечатанных коллекционных открыток.

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/

Пресс-служба Правительства Тверской области