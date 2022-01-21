Молодежь Верхневолжья может представить свои проекты на всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города»

Стартовал пятый Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города», направленный на вовлечение молодых граждан в процессы развития городских общественных пространств и придомовых территорий. К участию приглашаются молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить пространство своих городов и поселений.

Зарегистрироваться и направить работы можно по ссылке: https://forms.gle/bKBB8QbR2gHBEgdu6

Конкурс проводится в поддержку реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс «Идеи, преображающие города» проходит в два этапа. Первый (заочный) продлится до 31 марта 2022 года. Второй (очный) – с 5 июня по 11 июня 2022 года в рамках Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ-Москва.

Конкурсантам предлагают разработать проекты, направленные на развитие новых общественных пространств и улучшение качества городской среды. Участники могут выдвинуть свои идеи по благоустройству парков, улиц, пешеходных дорожек и игровых площадок. Ряд номинаций посвящен развитию сельских территорий и архитектуре села.

Конкурс проводится в рамках нескольких возрастных групп и номинаций: благоустройство дворов, общественных пространств, популярных торговых зон; создание пешеходной инфраструктуры; архитектурный образ России; индивидуальный жилой дом; территория сельской застройки; малые архитектурные формы; ландшафтный дизайн; рисунок к проекту; эко- архитектура; арт-объект для МДЦ «Артек».

Профессиональным жюри будут определены победители конкурса, которых наградят путевками в «Артек» на специализированную смену архитекторов и урбанистов «Территория развития – городская среда», запланирована в 2022 году.

Участники в возрасет от 18 до 25 лет будут рекомендованы к участию в архитектурных экспедициях в Москве, Санкт-Петербуре и Казани. Также они смогут принять участие в архитектурных воркшопах, стажировках в государственных корпорациях и архитектурных бюро. Проекты победителей рекомендуют органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории их городов и поселений.

Контактная информация Организационного комитета: 109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7 (495) 606-85-31, +7 (926) 278-78-25, электронная почта: konkurs.idei.goroda@yandex.ru

Подробная информация также представлена на сайте www.irazvi.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области