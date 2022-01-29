В Сандово Тверской области проходит «Зимняя Пчелиада-2022»

29 января 2022 года в поселке Сандово Тверской области проходит спортивный праздник «Зимняя Пчелиада-2022». Межрегиональный фестиваль – традиционные соревнования, которые ежегодно объединяют команды из районов Верхневолжья и соседних регионов. В этом году праздник пройдет в 18-й раз.

Массовые состязания организованы под открытым небом. Соревнования включают такие виды спорта, как волейбол мужской и женский, пулевая стрельба, биатлон, лыжная эстафета. Кроме того, участники смогут проявить себя в керлинге и толкании ледяного ядра, поиграть в городки и пройти полосу препятствий.

Пресс-служба Правительства Тверской области