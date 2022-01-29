Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Верхневолжья с Днём образования Калининской области

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Верхневолжья с Днём образования Калининской области.

Как отметила Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме, Тверская область по праву гордится своей славной многовековой историей и самобытной культурой, жители региона вписали немало ярких страниц в трудовую летопись страны, во все времена способствовали решению ключевых общенациональных задач.

«Тверская область эффективно наращивает свой потенциал: реализуются масштабные проекты, растёт инвестиционная привлекательность, осуществляется модернизация транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствуется работа по ключевым направлениям промышленной и агропромышленной специализации региона», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Правительства Тверской области