Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 655 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 137 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 643 108 человек, в том числе за сутки – 1899 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 568 448, в том числе за последние сутки их проведено 10298.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 106 920 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 449 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 37 747
Конаковский район 8293
Ржев 5971
Калининский район 4931
Вышневолоцкий городской округ 4121
Торжок 3679
Кимры 3086
Бежецкий район 2459
Кашинский городской округ 2481
Бологовский район 2452
Осташковский городской округ 2185
Старицкий район 2185
Калязинский район 2133
Лихославльский район 2017
Нелидовский городской округ 1785
Максатихинский район 1576
Торопецкий район 1424
Западнодвинский муниципальный округ 1404
Рамешковский район 1204
Весьегонский муниципальный округ 1194
Оленинский муниципальный округ 1197
Торжокский район 1199
Кувшиновский район 1162
Зубцовский район 1070
Андреапольский муниципальный округ 983
Селижаровский муниципальный округ 887
Ржевский район 878
Спировский район 839
Краснохолмский муниципальный округ 697
Кесовогорский район 693
Пеновский муниципальный округ 639
ЗАТО Озёрный 642
Сонковский район 636
Кимрский район 597
Сандовский муниципальный округ 527
Бельский район 524
Фировский район 509
Молоковский район 294
Лесной муниципальный округ 293
Жарковский район 293
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области.