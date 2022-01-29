Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 января 2022 г.





По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 655 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 137 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 643 108 человек, в том числе за сутки – 1899 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 568 448, в том числе за последние сутки их проведено 10298.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 106 920 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 449 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 37 747

Конаковский район 8293

Ржев 5971

Калининский район 4931

Вышневолоцкий городской округ 4121

Торжок 3679

Кимры 3086

Бежецкий район 2459

Кашинский городской округ 2481

Бологовский район 2452

Осташковский городской округ 2185

Старицкий район 2185

Калязинский район 2133

Лихославльский район 2017

Нелидовский городской округ 1785

Максатихинский район 1576

Торопецкий район 1424

Западнодвинский муниципальный округ 1404

Рамешковский район 1204

Весьегонский муниципальный округ 1194

Оленинский муниципальный округ 1197

Торжокский район 1199

Кувшиновский район 1162

Зубцовский район 1070

Андреапольский муниципальный округ 983

Селижаровский муниципальный округ 887

Ржевский район 878

Спировский район 839

Краснохолмский муниципальный округ 697

Кесовогорский район 693

Пеновский муниципальный округ 639

ЗАТО Озёрный 642

Сонковский район 636

Кимрский район 597

Сандовский муниципальный округ 527

Бельский район 524

Фировский район 509

Молоковский район 294

Лесной муниципальный округ 293

Жарковский район 293

Удомельский городской округ 34



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.





Пресс-служба Правительства Тверской области.