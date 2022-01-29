Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 87-летием образования Калининской области

29 января отмечается 87-я годовщина образования Калининской области – так именовался наш регион до переименования областного центра, города Калинина, в Тверь. Жителей Верхневолжья с этой датой поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник объединяет нас чувством искренней, глубокой любви к тверскому краю, уважением к его выдающейся многовековой истории, благодарностью людям, которые своим самоотверженным трудом развивали наш регион, сформировали его значительный потенциал, сохранили для нас богатые культурные, нравственные и семейные традиции», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Особые слова признательности Губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны и труда.

«Спасибо вам за подвиг во имя родной страны, за то, что всегда в своей жизни превыше всего ставите благополучие нашей Родины», – подчеркнул Игорь Руденя и пожелал всем жителям Тверской области успехов в общем труде на благо тверского края и страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области