Уважаемые владельцы самоходной техники! С 10.01.2022 года на территории Конаковского района проводится ежегодное профилактическое мероприятие «Снегоход». В ходе проведения мероприятия проверено 54 единицы самоходной внедорожной мототехники. Выявлено 11 нарушений требований Правил и норм безопасной эксплуатации, составлено 11 административных материалов: в том числе – 2 нарушение Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники; 4 – управление техникой лицами не имеющими удостоверения тракториста-машиниста; 5 – эксплуатация техники с не прошедшим техническим осмотром.

Инспекция Государственного технического надзора Тверской области напоминает о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра самоходной техники. Для удобства прохождения технического осмотра, а также исключения массового пребывания граждан в ограниченных условиях будут осуществляться адресные выезды. Удостоверение тракториста-машиниста дающее право на эксплуатацию самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить.

По всем интересующим вопросам, относительно деятельности Государственного технического надзора, можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.

Главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора по Конаковскому району

Юровских А.А.