«ЧП со снегоходом»

Уважаемые владельцы внедорожной самоходной техники! 27.01.2022 в Кимрском районе произошло происшествие с участием снегохода, в результате трагедии погиб человек.

Инспекция государственного технического надзора Тверской области по Конаковскому району напоминает, любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Игнорирование требований Правил безопасной эксплуатации приводит к не поправимым последствиям. Начинающим водителям снегоходов, особенно находясь в незнакомой местности, необходимо передвигаться с особой осторожность. Под слоем снега могут находиться различные препятствия, наезд на которые может привести к потере контроля за управлением и как следствие, к опрокидыванию техники. Передвижение по не окрепшему ледовому покрытию акваторий водоемов, опасно провалом под лед. Следует понимать, слой снега не позволяет окрепнуть льду, а течением снизу лед вымывает.

Напоминаем родителям, свободный доступ к технике, дает возможность беспрепятственной эксплуатации её подростками. Ответственно относиться к соблюдению требований и Правил безопасной эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

Для удобства получения государственных услуг гражданами, внесены изменения в график работы инспекции, прием граждан осуществляется по субботам с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.00 выездные мероприятия.

По всем интересующим вопросам, относительно деятельности государственного технического надзора, обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.

Соблюдай Правила – сохрани жизнь себе и окружающим!

Главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора по Конаковскому району Юровских А.А.