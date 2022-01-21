В Тверской области начали работу центры амбулаторной помощи для детей

В Тверской области начали работу три специализированных детских центра амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом COVID-19. Специалисты ЦАПов уже приняли почти 500 детей. Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 28 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Амбулаторные центры открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2), и поликлиники № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а).

В детские ЦАПы, так же, как и во взрослые, можно записаться на приём по номеру «122».

Открытие таких центров амбулаторной помощи позволит разделить поток детей с признаками заболевания и здоровых детей. Будет упорядочена работа по приёму пациентов педиатрами, обеспечено тестирование, при необходимости госпитализация.

Об усилении мер в детском здравоохранении Игорь Руденя рассказал 27 января в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь. Есть готовность к расширению инфекционного коечного фонда, в том числе на базе детской городской больницы №3 в Твери. Сейчас действуют специализированные инфекционные отделения для детей с коронавирусной инфекцией при Калининской ЦРБ и в 6-й городской больнице.

Для взрослого населения в Верхневолжье действуют 15 центров амбулаторной помощи с учётом открытого 28 января дополнительного ЦАПа при поликлинике №1 больницы скорой медицинской помощи.

ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

По-прежнему самой действенной мерой против распространения заболевания остается вакцинация.

В настоящее время в Верхневолжье прививку против коронавирусной инфекции сделали свыше 640 тысяч жителей. Регион в полном объёме беспечен вакциной. Накануне в Тверскую область поступило 24 тыс.доз вакцины «Спутник Лайт», которая применяется при ревакцинации.

Жители Тверской области должны соблюдать меры санитарно- эпидемиологической безопасности, в частности носить маски. В общественном транспорте месячник по контролю за соблюдением пассажирами масочного режима продлен до марта 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области