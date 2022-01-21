Губернатор Игорь Руденя обсудил с президентом корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом развитие Лихославльского завода «Светотехника»

28 января Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с президентом Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом. Речь шла о дальнейшем развитии Лихославльского завода «Светотехника», который входит в состав корпорации. Предприятие является крупнейшим работодателем в Лихославльском муниципальном округе.

«Хотел бы Вас поблагодарить за участие в развитии производства, создании рабочих мест. Сегодня конкуренция продукции, которая выпускается на территории Лихославля, становится всё выше и выше. Теперь будет продолжено масштабирование этой работы», – сказал Игорь Руденя.

Сейчас на предприятии при поддержке льготного займа Российского фонда технологического развития запущено 4 новых литейных комплекса для выпуска крупногабаритных комплектующих изделий для светодиодных светильников.

«Мы запустили эти линии. Сегодня в стране во всей светотехнической отрасли - 14 литьевых машин, 10 из них – в Лихославле. Сейчас закупили четыре машины, в том числе под давлением с усилием запирания 1650 тонн – таких машин больше в светотехнической отрасли нет», - рассказал Георгий Боос.

Объём инвестиций в проект составил 426 млн рублей. Создано 14 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска литых алюминиевых деталей для светильников, повысить качество выпускаемых изделий, увеличить долю продукции на рынке светотехнических изделий, в том числе на экспорт.

Со стороны Правительства Тверской области предприятию оказывается всесторонняя поддержка, включая содействие в расширении сбыта продукции. Поддержка предприятию также оказывается со стороны Фонда развития промышленности Тверской области.

Продукция Лихославльского завода «Светотехника» использована при реконструкции подъездной дороги к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и применяется для освещения улиц города Твери. В настоящее время заключен энергосервисный контакт на замену светильников наружного освещения в столице Верхневолжья.

На встрече глава региона отметил, что продукция Лихославльского завода «Светотехника» может быть использована при реализации проектов по благоустройству в рамках Программы поддержки местных инициатив.

«Светотехника» - завод полного производственного цикла, где задействовано более 500 единиц технологического оборудования. Предприятие специализируется на выпуске приборов для освещения улиц, дорог, парков, микрорайонов, объектов ЖКХ, пассажирских вагонов, энергосберегающих светильников с датчиками движения и других видах световых изделий. Предприятие выпускает осветительные приборы 20 направлений, 150 серий и 1 млн модификаций.

Продукция завода известна по всей стране, в том числе эксплуатируется в Московском Кремле и Олимпийском парке в Сочи.

Пресс-служба Правительства Тверской области