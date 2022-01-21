В Ржеве открылась персональная выставка Павла Фефилова, посвящённая 90-летнему юбилею художника

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Ржеве в Выставочном зале открылась персональная выставка Павла Фефилова «Ретроспективный взгляд», которая приурочена к 90-летнему юбилею художника, искусствоведа, журналиста и отражает его творческий путь.
Павел Александрович живёт в деревне Бахмутово Ржевского района и активно участвует в художественной жизни города Ржева.
Он занимается живописью, регулярно участвует в пленэрах, выставках, которые проходят не только на ржевской земле, но и Твери, муниципальных образованиях Верхневолжья, является участником коллективных вернисажей в Москве и Санкт-Петербурге.
На его юбилейной персональной выставке представлено больше 50 работ в живописи и графике.
Пресс-служба Правительства Тверской области