Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участницы Великой Отечественной войны Марии Ивановны Потаповой.

«Мужество, доброту и глубокую порядочность Марии Ивановны помнит каждый, кто встречался и работал рука об руку с этим удивительным человеком из поколения победителей. Мария Ивановна внесла свой вклад в спасение жизни и здоровья воинов Красной Армии в огненные сороковые годы. На протяжении десятилетий хранила и передавала новым поколениям медиков традиции самоотверженного труда на благо Родины, участвовала в патриотическом воспитании молодежи. Память о Марии Ивановне Потаповой всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Вся жизнь Марии Ивановны была связана с медициной. Окончив в 1942-ом учебу в фельдшерско-акушерской школе в Вышневолоцком госпитале, она была направлена в воинскую часть в Выползово. Затем была медсестрой здравпункта авиационного полка дальнего действия 5-ой Воздушной армии на 1-ом Украинском фронте.

После войны работала в госпиталях Уральского военного округа, города Калинина, Ржевского района. Была медсестрой пионерского лагеря, рентгенотехником лазарета, медсестрой городской больницы № 2. На заслуженный отдых Мария Ивановна ушла в звании старшины медицинской службы.

В 2020 году Мария Ивановна Потапова в числе других ветеранов стала почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

21 октября 2020 года Губернатор Игорь Руденя вручил Марии Ивановне орден Почёта. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области