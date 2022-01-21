Предприятие, производящее в Тверской области коммунальную технику, планирует открытие нового цеха

Реализация в Твери инвестиционного проекта предприятия «ТверьКоммаш» по строительству цеха для производства коммунальной техники рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 28 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей», – считает глава региона.

Компании предоставят участок в аренду без проведения торгов для строительства цеха. Cтроительство нового цеха начнется в 2022 году, сдача объекта и выпуск продукции запланированы в 2024-ом. Благодаря вводу новых мощностей будут созданы рабочие места, увеличены налоговые отчисления в бюджет.

Сейчас на предприятии производят машины для уборки городских дорог, технику для мойки и обслуживания ливневой канализационной сети, очистки колодцев от осадка. Оборудование, производимое на «Тверькоммаш», востребовано не только в Верхневолжье, но и в других регионах страны и за рубежом. Так, уникальные каналопромывочные машины предприятия работают в Мурманске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

На заседании обсуждалась реализация инвестиционных проектов на территории Калининского и Кимрского районов в сферах придорожного сервиса и отдыха. Также рассмотрен вопрос обеспечения эксплуатации наземных объектов магистрального нефтепровода в Торжокском районе.

Продолжается работа по увеличению площади регионального лесного фонда. В Нелидовском городском округе в лесфонд переведут 440 га, в Осташковском округе – 14 га. Кроме того, одобрено установление охранных зон газопроводов в городах Кимры, Вышний Волочёк и Ржев.

Еще один вопрос касался реализации в Калининском районе проекта в сфере развития индивидуального жилищного строительства. Участники комиссии поддержали соответствующие изменения в генплане Черногубовского сельского поселения Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области