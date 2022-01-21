Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов финансовой системы Тверской области с профессиональным праздником

28 января отмечается День образования финансовых органов Тверской области. В этом году этой системе региона исполнилось 246 лет. Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша деятельность способствует укреплению финансовой дисциплины, эффективному выполнению требований бюджетной и налоговой политики на территории нашего региона. Уверен, что, расширяя набор компетенций, вы достигнете новых успехов в деятельности во благо Верхневолжья и всей России», – отметил Губернатор в поздравлении, направленном работникам финансовой системы Тверской области.

Свою историю финансовая система Тверской области ведет с 28 января 1776 года, когда на основании законодательного акта Екатерины II была образована Тверская казенная палата, ставшая основным финансовым и хозяйственным ведомством губернии.

Сегодня в числе главных направлений деятельности Министерства финансов Тверской области – проведение единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики, повышение эффективности использования средств областного бюджета, совершенствование межбюджетных отношений, проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета.

В регионе активно реализуются проекты под эгидой Минфина региона, в том числе Программа поддержки местных инициатив.

Для сохранения высокого профессионального уровня сотрудников в Министерстве финансов Тверской области большое внимание уделяется развитию института наставничества. Для привлечения молодежи Минфин взаимодействует с высшими учебными заведениями. Студентам предоставляется площадка для практического применения полученных знаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области