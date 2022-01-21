ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ И СЕРДЦА

В пятницу в актовом зале администрации Конаковского района прошло награждение участников благотворительной акции «Дари добро». Помимо этого, награды вручены лучшим юнармейцам и волонтерам района по итогам 2021 года.

Акция «Дари добро» проводится уже не первый год. Ее смысл – в канун Нового года подарить немного праздника детям из малообеспеченных семей. Организует ее центр молодежной политики «Иволга» при поддержке администрации Конаковского района. А участие принимают все неравнодушные жители нашего района. Они собирают подарки, а волонтеры «Иволги» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой затем разносят их по семьям. И именно благодаря такой помощи 319 детей, проживающих в семьях, которые находятся в сложной жизненной ситуации, смогли поверить в новогоднее чудо и получить такие долгожданные подарки. Ведь смысл жизни - это наши дети, и главное, чтоб они были счастливыми и здоровыми!

На торжественном мероприятии по вручению дипломов и подарков самым активным участникам акции, а также активистам в сфере молодежной политики слова признательности за проявленную доброту и неравнодушие сказали глава Конаковского района Олег Лобановский, помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, помощник Благочинного Конаковского округа по работе с молодёжью отец Антоний и директор МКУ ЦМП «Иволга» Инна Сотская. Они же и вручали награды.

Перед началом церемонии награждения на экране всем были показаны фото- и видеопрезентации. Это своего рода летопись различных событий за прошедший год, организаторами и участниками которых стала конаковская молодежь.

И в первую очередь это были мероприятия патриотической направленности. В период с января по декабрь 2021 года специалистами центра молодежной политики «Иволга» было организовано множество мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи города и района. Общее количество участников в мероприятиях составило более 7800 человек.

Патриотическое направление является одним из приоритетных направлений центра. Только за прошлый год на базе «Иволги» зарегистрировано три юнармейских отряда. Участники местного отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия» принимали участие в многочисленных мероприятиях как районного, так и областного уровня.

Благодарственным письмом главы Конаковского района за активную работу по военно-патриотическому воспитанию и личный вклад в развитие местного отделения Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» награждены лучшие юнармейцы года. Это Никита Гусев, Ульяна Лебедева, Иван Гордиков, Алла Игитян, Диана Кугель, Даниил Дроздов, Анна Рыжова, Вадим Головакин, Виолетта Менькина, Николай Пилюгаев, Дарья Стыцюра, Александр Михайлов, Анастасия Новикова. Их наградил глава Конаковского района Олег Лобановский.

Ни одно мероприятие, организованное в рамках реализации Государственной молодежной политики, не обошлось без помощи добровольцев. Патриотические, спортивные, культурные, событийные и многие другие мероприятия помогают организовать и проводить наши воспитанники. Активистам добровольческого движения вручил награды помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов.

Благодарственным письмом главы Конаковского района за активную жизненную позицию, участие и личный вклад в развитие добровольческого движения и содействие в развитии местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на территории Конаковского района награждены Петр Колотвин, Антон Баранов, Надежда Козлова, Владимир Имуков, Елизавета Ракова, Алина Пундзис, Сергей Кальчев, София Васильева, Антон Лаврентьев, Даниил Поспелов, Данила Астафьев, Шамшод Норов, Александр Федюк, Илья Тагильцев.

Вот уже 16 лет центр молодежной политики «Иволга» проводит благотворительную акцию «Дари добро». В 2021 году благодаря помощи неравнодушных жителей города, района и области, местных предпринимателей Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили 319 детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благодарственными письмами главы Конаковского района за вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района и участие в благотворительной акции «Дари добро»-2021 награждены самые активные жители и коллективы. Перечислим их.

Коллектив туристической компании «GO TRAVEL КОНАКОВО» в лице руководителя Натальи Ансталь. Председатель первичной профсоюзной организации Конаковской ГРЭС Евгений Лобанов. Коллектив благотворительного фонда «Мир в каждый дом» в лице Дмитрия Ильченко. Педагогический коллектив детского сада № 1 города Конаково: Ирина Буркова, Светлана Маковеева, Любовь Комкова, Яна Шагалкина, Наталья Храмцова, Ольга Трушникова, Екатерина Бобышева, Валерия Дмитриева.

Педагогический состав средней школы деревни Вахонино: Надежда Волкова, Светлана Иващенко, Елена Хильченко, Юлия Голышева, Ольга Щаблинина, Наталья Иванова, Светлана Горелик, Елена Дудуева и Валентина Горюнова.

Педагогический состав детского сада № 11 г. Конаково (ЦРР «Сказка»): Мария Трофимова, Оксана Топорова, Надежда Шамкова, Наталья Ефимова, Ольга Чугунова, Вера Кириллова, Светлана Касумова, Наталья Морозова, Заруя Папикян, Марина Костенко, Ирина Петренко, Ирина Шарова, Татьяна Фомина, Лидия Тагай, Жанна Лебедева и Наталья Виноградова.

Педагогический состав средней школы № 7 г. Конаково: Ирина Володина, Ирина Садкова, Светлана Бочкова и Светлана Кузьмина. Коллективу средней школы № 9 г. Конаково в лице директора Ирины Бубновой. Оксане Дробиной - классному руководителю 1-а и 11-б классов МБОУ гимназия № 5 г. Конаково.

Также поощрены: Андрей и Анна Кузнецовы, Глеб и Юлия Балабонины, Екатерина Савина, воспитатель группы № 5 «Ягодки» детского сада № 12 г. Конаково, Владислав и Кира Бумагины, Татьяна Панова, Ольга Морозова, Анастасия Дмитриева, Татьяна Смирнова, Илья Черняков, Мария Зайцева, Екатерина Голубева, Динара Ахтемова, Наталия и Дария Базановы и Элина Бородина. Были отмечены «Дедушки Морозы» - Сергей Румянцев и Андрей Широков.

В заключение церемонии награждения выступил помощник Благочинного Конаковского округа по работе с молодёжью отец Антоний.

Подготовил Кирилл НОВИКОВ.