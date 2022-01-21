29 января – День образования Калининской области

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования Калининской области!

Этот праздник объединяет нас чувством искренней, глубокой любви к тверскому краю, уважением к его выдающейся многовековой истории, благодарностью людям, которые своим самоотверженным трудом развивали наш регион, сформировали его значительный потенциал, сохранили для нас богатые культурные, нравственные и семейные традиции. Особые, самые теплые слова признательности – нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Спасибо вам за подвиг во имя родной страны, за то, что всегда в своей жизни превыше всего ставите благополучие нашей Родины.

Сегодня переданные вами ценности сплоченности, преданного служения Отчизне помогают нам в реализации важнейших задач и проектов, в обеспечении уверенного будущего Верхневолжья.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, счастья, благополучия и успехов в общем труде на благо нашего края и страны.

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 87-летия со дня образования Тверской (Калининской) области!

Одновременно с образованием области начал работу и исполком облсовета, впервые был сформирован областной совет, от которого ведет преемственность своих парламентских традиций и современное Законодательное собрание.

Сегодня наша Тверская область обладает необходимым потенциалом для устойчивого развития экономики, решения социальных задач, сохранения богатого историко-культурного наследия.

Убеждён, что будущее Тверской области во многом зависит от гармоничного взаимодействия всех ветвей власти, бизнеса, общественных организаций, от личного участия каждого жителя нашего региона. Совместными усилиями мы сможем ответить на все вызовы времени.

Здоровья вам, личного и семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Сергей ГОЛУБЕВ,

председатель

Законодательного собрания Тверской области.