ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня и не только.

Пятница, 28 января:

- Акция «Блокадный хлеб». ДК «Современник». 12.00.

- Мастер-класс «Бабочка». Конаковская МЦБ. 16.00.

- Музыкальный детский спектакль «Барбоскины». ДК «Современник». 18.00.



Суббота, 29 января:

- Фестиваль-конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды». ДК «Современник». 11.00.

- «Буратино», спектакль театра «Пигмалион». ДК «Современник». 14.00.

- Комедия-фарс «Апчхи» (народный театр «Летучая мышь», г. Клин). ДК им. Воровского. 16.00.



Воскресенье, 30 января:

- Виртуальное путешествие в Хорватию. Конаковская МЦБ. 14.00

- Театральная сказка «Аладдин» (студия танца «Джамп» и театральная студия «Брависсимо»). ДК им. Воровского. 15.00.

