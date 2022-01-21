ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня и не только.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Пятница, 28 января:
- Акция «Блокадный хлеб». ДК «Современник». 12.00.
- Мастер-класс «Бабочка». Конаковская МЦБ. 16.00.
- Музыкальный детский спектакль «Барбоскины». ДК «Современник». 18.00.
Суббота, 29 января:
- Фестиваль-конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды». ДК «Современник». 11.00.
- «Буратино», спектакль театра «Пигмалион». ДК «Современник». 14.00.
- Комедия-фарс «Апчхи» (народный театр «Летучая мышь», г. Клин). ДК им. Воровского. 16.00.
Воскресенье, 30 января:
- Виртуальное путешествие в Хорватию. Конаковская МЦБ. 14.00
- Театральная сказка «Аладдин» (студия танца «Джамп» и театральная студия «Брависсимо»). ДК им. Воровского. 15.00.
Среда, 2 февраля:
- Отборочный тур районного фестиваля «Зажги свою звезду». СДК с. Селихово. 17.00.
Пятница, 4 февраля:
- Мастер-класс «Игрушка из носков». Конаковская МЦБ. 16.00.