ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня и не только.

posted by admin on пт, 01/28/2022 - 09:05

Пятница, 28 января:
- Акция «Блокадный хлеб». ДК «Современник». 12.00.
- Мастер-класс «Бабочка». Конаковская МЦБ. 16.00.
- Музыкальный детский спектакль «Барбоскины». ДК «Современник». 18.00.
 

Суббота, 29 января:
- Фестиваль-конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды». ДК «Современник». 11.00.
- «Буратино», спектакль театра «Пигмалион». ДК «Современник». 14.00.
- Комедия-фарс «Апчхи» (народный театр «Летучая мышь», г. Клин). ДК им. Воровского. 16.00.
 

Воскресенье,  30 января:
- Виртуальное путешествие в Хорватию. Конаковская МЦБ. 14.00
- Театральная сказка «Аладдин» (студия танца «Джамп» и театральная студия «Брависсимо»). ДК им. Воровского. 15.00.
 

Среда, 2 февраля:
- Отборочный тур районного фестиваля «Зажги свою звезду». СДК с. Селихово. 17.00.
Пятница, 4 февраля:
 - Мастер-класс «Игрушка из носков». Конаковская МЦБ. 16.00.