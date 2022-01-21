МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Профилактика заболеваемости COVID-19 в школах

Резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией регистрируется в Конаковском районе. Значительно возросло число заболевших в школах и детских садах. Так, если в январе 2021 г. в школах и детских садах заболели 23 человека, из них 21 взрослый и всего 2 ребенка, то за текущий период 2022 г. заболевание подтверждено у 167 человек: 43 взрослых и 124 детей. Специалисты объясняют это мутацией вируса, а также тем, что дети не вакцинированы и реже пользуются защитными масками.

Меры по профилактике заболеваемости в образовательных учреждениях района усилены.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области Юлия Широкова разъясняет, что важным аспектом в борьбе с пандемией сегодня является профилактика коронавирусной инфекции в организованных коллективах. Она рассказала, какие рекомендации для образовательных учреждений существуют.

- Это прежде всего неукоснительное соблюдение Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в которых все подробно регламентировано. Причём, соблюдать их надо не формально, а со всей ответственностью. За два года пандемии мы устали от масок, социальных дистанций, генеральных уборок, но следует понимать, что наше «русское авось» может привести к тотальному переводу образовательных учреждений на электронные формы обучения при таких темпах роста заболеваемости.

Поэтому сейчас следует строго обеспечивать групповую изоляцию в дошкольных организациях и кабинетную - в общеобразовательных. Исключить перекрест детей на переменах в коридорах, в столовой. Работа учреждения должна осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Занятия по физической культуре желательно проводить на открытом воздухе. Исключить перекрест детей из разных классов в раздевалках спортивного зала. Запретить проведение массовых мероприятий с участием разных групп и классов в одном образовательном учреждении.

Педагогам при малейших признаках инфекционного заболевания (респираторных, кишечных) у себя или обучающихся незамедлительно изолироваться и изолировать ребенка от остального коллектива.

При использовании дезинфицирующих средств и антисептиков обращать внимание на область их применения, в которой должно быть указано применение при вирусных инфекциях, а также строго соблюдать концентрацию раствора при его приготовлении. Обязательно использовать оборудование по обеззараживанию воздуха, проводить проветривание помещений.

Контроль за проведением профилактических мероприятий осуществляется при проведении плановых и внеплановых проверок, санитарно-эпидемиологическом расследовании случаев заболевания в организованном коллективе, при поступлении обращения. Руководству образовательных учреждений необходимо обеспечить исполнение требований и предписаний Роспотребнадзора, в противном случае директор учреждения может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере до 50 000 рублей.

При своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств можно снизить риск заражения до минимальных значений.

Управление образования администрации Конаковского района приняло ряд мер для того, чтобы справиться с новой волной инфекции. 19 января руководителям образовательных учреждений было разослано письмо, подписанное главой Конаковского района, о неукоснительном соблюдении действующих санитарных правил. Система образования района второй год подряд успешно справляется со всеми трудностями и новыми вызовами. Имеется все необходимое для того, чтобы обучать детей и работать в полном объеме при любых формах обучения. О том, как действует школа, когда в классе выявлена новая коронавирусная инфекция, рассказала директор СОШ № 8 г. Конаково Нина Павловна Крапивина:

- Наша школа получила 6 предписаний Роспотребнадзора. На основании предписаний были изданы приказы о переводе на дистанционное обучение 6 классов из 32. Неукоснительно соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора: организовано три входа в школу, проводятся утренние фильтры; каждый класс оснащен антисептиками, рециркуляторами (они работают по графику), учителя обеспечены масками. Коллектив школы вакцинирован. Обработка поверхностей проходит два раза в день с использованием дезинфицирующих средств. Важно отметить: дети заболевают в семье. Был ряд случаев, когда родители в день сдачи теста на коронавирус ребенка отправляли в школу, и он три дня до получения результатов находился в коллективе. Важно, чтобы взрослые понимали, если кто-то в семье чувствует себя плохо - надо оставаться дома, изолироваться вместе с детьми до установления диагноза. Нельзя способствовать вспышкам заболеваемости в школе!

Для того, чтобы минимизировать риски заболеваемости для детей, взрослым важно пройти вакцинацию. Это по-прежнему одна из самых эффективных форм защиты. Конаковская ЦРБ обеспечена вакцинами в полном объеме. Записаться на прививку и ревакцинацию можно по телефону 4-28-80, через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122». Чем выше коллективный иммунитет, тем меньше заболевших на данной территории.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В Конаковском районе продолжает активно работать система «Инцидент менеджмент».

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» собирает информацию о проблемах и запросах в социальных сетях и позволяет оперативно реагировать на вопросы жителей и информировать их о принятых мерах.

В декабре 2021 года в «Инцидент менеджмент» Конаковского района поступило 40 обращений. Среди наболевших вопросов дороги, благоустройство, ЖКХ и электроснабжение.

Данная система работает круглосуточно. В зависимости от масштаба и тематики проблемы поступившие сообщения сортируются и направляются в профильные отделы администрации, которые должны отреагировать и подготовить ответ на «инцидент» в течение нескольких часов с момента его регистрации в системе.

Центр управления регионом Тверской области (ЦУР) ежемесячно анализирует работу муниципальных администраций в соцсетях. По результатам полученных данных составляется рейтинг, который учитывает скорость ответа на обращение, его пользу и значимость.

Приятно отметить, что первое место по оперативности ответов занимает администрация Конакова – среднее время ответа 1 час 24 минуты. Следом идет Максатихинский район – 1 час 59 минут. В Фировском районе, Оленинском и Весьегонском муниципальных округах отвечают чуть более двух часов. Среднее время ответа в регионе занимает 4 часа.

Чаще всего к органам власти обращаются жители Твери – 37 процентов опрошенных. Наиболее популярны обращения в «ВКонтакте». 21 процент респондентов заявили, что обращения через соцсети помогли решить проблему.

Центр управления регионом (ЦУР) - это структура, созданная для реагирования на жалобы россиян не только по прямому обращению в органы власти, но и на информацию в социальных сетях, газетах и иных общедоступных источниках. «Выявляем проблемные вопросы граждан и содействуем в их решении. Обеспечиваем эффективное взаимодействие с органами власти. Разбираемся с болевыми точками региона, делимся результатами», - так характеризует свою работу ЦУР Тверской области.

И ЕЩЕ РАЗ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Бесплатную школьную форму в этом году получат школьники из многодетных семей с 1 по 11 класс.

С сентября 2022 года дети из многодетных семей Тверской области будут получать бесплатную школьную форму до 11 класса. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 сентября 2021 года на Форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026» в Твери. Данная мера поддержки реализуется с 2020 года в рамках национального проекта «Демография», осуществляется министерством демографической и семейной политики Тверской области, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Мой семейный центр» Конаковского района, центром выплат «Тверская семья» (г. Тверь) и общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Конаковского района.

В 2021 году 791 ребенок (ученики с 1 по 5 класс) из многодетных семей Конаковского муниципального района Тверской области школьную форму получил бесплатно.

Планируется, что в 2022 году школьные комплекты получат 1498 учеников, которые с 1 сентября нового учебного года будут обучаться в 1 - 11-х классах. Выпуск одежды обеспечивает Тверская швейная фабрика.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Аггюль Бородина отметила:

- Специалистами управления образования Конаковского района назначены лица, ответственные за персональное информирование многодетных семей о возможности приобретения школьной формы, за составление списков учащихся из многодетных семей, за подготовку данных о размерах детей. Родителям предлагается самостоятельно определиться с цветом формы (черная, серая, синяя, бордовая), а для девочек выбрать один из двух предложенных комплектов.

Получателем школьной формы может стать один из родителей многодетного семейства. В браке состоять необязательно, но семья должна иметь статус многодетной в период с 1 января по 30 сентября текущего года.

- Мы рады, что на территории Конаковского района увеличивается число многодетных семей. Важно помнить, что для получения этого вида социальной поддержки необходимо своевременно и официально зарегистрироваться в Центре «Тверская семья», - резюмировала заместитель главы администрации по социальным вопросам Аггюль Бородина.

Подготовлено пресс-службой

администрации Конаковского района