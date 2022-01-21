На сельскохозяйственном предприятии Калязинского района открыт современный цех по переработке молока

На сельскохозяйственном предприятии «Свобода-Агро» в Калязинском районе открыт современный цех по переработке молока. В ближайших планах хозяйства – открытие нового молочно-животноводческого комплекса.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса. Только в 2021 году общая сумма господдержки составила свыше 1 млрд рублей. Главой региона поставлена задача по своевременному доведению мер господдержки до аграриев.

В 2021 году один из соучредителей «Свобода-Агро» стал победителем конкурса на получение государственной поддержки в виде гранта «Агростартап» на развитие хозяйства.

Благодаря получению гранта сейчас на предприятии идет строительство молочно-животноводческой фермы в деревне Бородулино. В конце первого квартала 2022 года планируется перевести поголовье из фермы в деревне Большое Плутково, где содержится 65 голов крупного рогатого скота, в новое здание. Таким образом, все хозяйство, а это поля, мастерские, ферма, цех по переработке молока, будет сосредоточено на одной территории. Открытие нового молочно-животноводческого комплекса позволит увеличить численность рабочих мест на предприятии.

Сегодня производитель выпускает пастеризованное молоко разной степени жирности, а также кефир, ряженку, йогурты, творог, масло, сливки, сметану. Вся продукция соответствует ГОСТу и имеет свою торговую марку.

Для переработки используется только сырье с собственной фермы.

Помещение цеха переработки модернизировано в соответствии со всеми требованиями. В производственной части установлено специализированное оборудование: холодильники, морозильные камеры, сепараторы, аппараты для пастеризации и расфасовки молочной продукции. Для усовершенствования работы закуплено дополнительное оборудование, которое поступит на предприятие в ближайшее время. Также имеется станция розлива, которая позволяет наполнять порядка 1000 бутылок молока и молочных продуктов в час.

Пресс-служба Правительства Тверской области